В Тульскую область на следующей неделе придут холода и выпадет снег Фото: Алексей ФОКИН

Сейчас в регионе температура держится выше нормы. Но аномальное тепло продлится только до конца этой недели, после в дело вступят традиционные признаки наступающей зимы - придут морозы.

Еще на выходных после кратковременного похолодания в пятницу, температура воздуха составит +10...+11 градусов тепла. Но уже в понедельник уже в Тульской области столбики термометров днем опустятся до +1...+2 градусов тепла. Кроме того, выпадет снег.