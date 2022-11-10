Туляков предупредили о возможном появлении в продаже зараженных гриппом А куриных яйцах и мясе Фото: Алексей ФОКИН

Роспотребнадзор по Тульской области предупреждает, что в в Хабаровском крае был зарегистрирован падеж среди поголовья сельскохозяйственной птицы. Вместе с тем, по имеющимся данным, АО «Птицефабрика «Комсомольская» из Комсомольска-на-Амуре уже поставила на рынок продукцию с РНК вируса гриппа А.

Туляков просят воздержаться от покупки указанной продукции, а в случае ее приобретения осуществить возврат продавцу.