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НовостиОбщество10 ноября 2022 13:51

Туляков предупредили о возможном появлении в продаже зараженных гриппом А куриных яйцах и мясе

Источник опасных продуктов - птицефабрика из Хабаровского края
Игорь КОПЫТОВ
Туляков предупредили о возможном появлении в продаже зараженных гриппом А куриных яйцах и мясе

Туляков предупредили о возможном появлении в продаже зараженных гриппом А куриных яйцах и мясе

Фото: Алексей ФОКИН

Роспотребнадзор по Тульской области предупреждает, что в в Хабаровском крае был зарегистрирован падеж среди поголовья сельскохозяйственной птицы. Вместе с тем, по имеющимся данным, АО «Птицефабрика «Комсомольская» из Комсомольска-на-Амуре уже поставила на рынок продукцию с РНК вируса гриппа А.

Туляков просят воздержаться от покупки указанной продукции, а в случае ее приобретения осуществить возврат продавцу.