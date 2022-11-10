В Туле осудили гражданина Грузии за преступление 10-летней давности Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что летним вечером 2012 года обвиняемый прогуливался по поселку Косая гора. На земле он увидел сверток с наркотиками. Находку молодой человек прихватил с собой, чтобы употребить. Но на железнодорожной платформе его остановили сотрудники транспортной полиции и изъяли героин массой 1,48 грамма. После этого мужчина скрылся от правоохранительных органов в Грузии и прожил там много лет.

Однако в 2022 году находившийся в федеральном розыске иностранец был задержан на территории Тульской области.

С учетом всех обстоятельств по ч. 1 ст. 228 УК РФ суд назначил ранее судимому фигуранту наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 2 месяца.

Приговор не вступил в законную силу.