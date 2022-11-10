Дорожный знак «Осторожно, слепые пешеходы!» в Пролетарском округе Тулы установили по нормативам Фото: материалы пресс-служб

Горожане и представители общества слепых неоднократно жаловались на то, что специальный знак на остановке «Дом культуры ВОС» по улице Щегловская засека в Туле установлен значительно ниже нормы. Пройти под табличкой, не задев ее головой, достаточно проблематично даже для невысоких.

Городская администрация провела проверку, в ходе которой было установлено, что знак «Осторожно, слепые пешеходы!» действительно расположен неверно. В настоящее время он перенесен на нормативной высоте.