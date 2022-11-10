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НовостиПроисшествия10 ноября 2022 12:49

В Тульской области задержали подозреваемого в угрозах местному журналисту

Возбуждено уголовное дело, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области задержали подозреваемого в угрозах местному журналисту

В Тульской области задержали подозреваемого в угрозах местному журналисту

Фото: материалы пресс-служб

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в угрозах расправой журналисту одного из тульских СМИ, опубликовавшему материалы о нарушителях правил дорожного движения.

Личность мужчины и его местонахождение совместно установили следователи СК и сотрудники УМВД по Тульской области.

По информации регионального следкома, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 144 УК РФ «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов», после чего следователь первого отдела по расследованию особо важных дел намерен ходатайствовать перед судом об избрании фигуранту меры пресечения.