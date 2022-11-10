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НовостиОбщество10 ноября 2022 12:29

В Тульской области появился сайт для участников СВО и их родственников

На нем можно реализовать региональные меры поддержки
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области появился сайт для участников СВО и их родственников

В Тульской области появился сайт для участников СВО и их родственников

Фото: Игорь КОПЫТОВ

В Тульской области создали сайт для мобилизованных, участников СВО и членов их семей. Сайт призван помочь этой категории лиц получить дополнительные меры поддержки, предусмотренные в регионе. В их числе - бесплатное посещение кружков, секций, культурных и спортивных мероприятий, которые проводят государственные учреждения.

Для записи через МыВместеТула.рф нужен 6-значный код пользователя или 8-значный номер карты «Zабота». Их можно получить на портале «Госуслуги71», в отделениях МФЦ и управлении соцзащиты.

При входе на мероприятие всем зарегистрировавшимся через МыВместеТула.рф надо будет предъявить паспорт.