В Туле 13 ноября трамвай № 14 временно изменит схему движения Фото: Алексей ФОКИН

13 ноября с 9:00 до 13:00 в Туле по ул. Ф. Энгельса на участке от ул. Жаворонкова до ул. Оружейной будет ограничено движение трамваев.

На время проведения работ по опиловке деревьев движение маршрута № 14 будет осуществляться по измененной схеме: Басово - пр-т Ленина — ул. Станиславского — ул. Н. Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Михеева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Коминтерна — Павшинский путепровод — ул. Воздухофлотская — ул. Тихмянова — Одоевское шоссе.