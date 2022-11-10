Щекинец, укравший ценную икону, потребовал смягчить наказание: не получилось Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что 1 февраля ранее судимый обвиняемый проник в частный дом в Щекино, где похитил валенки, стоимостью 2000 рублей, и предмет, имеющий особую художественную ценность – киотный меднолитый восьмиконечный крест с двумя пластинами «Распятие Христа с Предстоящими», стоимостью 12740 рублей.

Впоследствии вор икону продал всего за 2000 рублей, поскольку не знал о ее особой художественной ценности. Это и стало камнем преткновения в оглашении приговора в Щекинской инстанции. Осужденный и его защитник обратились в областной суд с апелляционной жалобой, указав на чрезмерную суровость наказания.

Судебная коллегия по уголовным делам Тульского областного суда изменила приговор, исключив из него указание на особую историческую и культурную ценность иконы, но в остальной части оставила приговор Щекинского без изменения, а доводы жалоб – без удовлетворения. Таким образом, мужчине по-прежнему назначено по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ и ч. 3 ст. 69 УК РФ с учетом неотбытого наказания по предыдущему преступлению 3 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.