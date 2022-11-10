В Ясной Поляне под Тулой сыграет известный джазовый квартет Фото: материалы пресс-служб

«Винцкевич-квартет» приедет в гости к тулякам в честь юбилея российского джаза. Сто лет назад, 1 октября 1922 года, в Москве состоялся первый концерт в этом жанре под управлением Валентина Парнаха. Это событие считается днем рождения джазовой музыки в нашей стране.

Руководитель «Винцкевич-квартета» – пианист Леонид Винцкевич – занимается джазовой музыкой уже более полувека. В разные годы вместе со своими единомышленниками он был частым гостем Ясной Поляны и Тулы в рамках различных фестивалей.

В составе квартета также Вартан Бабаян (барабаны), Андрей Дудченко (контрабас), Николай Куликов (гитара). В своем творчестве музыканты соединяют народный фольклор и новации джазового мейнстрима, современный отечественный авангард и авторские проекты. Начало концерта в 15:00.

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