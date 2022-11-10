Узнать подробности уникальной находки - литовского меча Дюсекишкес — приглашают туляков Фото: материалы пресс-служб

Известный российский оружиевед Александр Стрельченко расскажет о литовском мече эпохи Куликовской битвы, обнаруженном в Алексинском районе Тульской области.

Для ученых обнаружить подобные предметы – это большая редкость и удача, ибо в эпоху Средневековья рыцарские мечи были очень дороги, купить элитное оружие могли далеко не все. Его оберегали, за ним тщательно ухаживали, передавали наследникам. То есть просо так не бросали на местах сражений.