В Туле в следующем году откроют филиал Бахрушинского музея Фото: соцсети

Филиал Бахрушинского музея разместится в Музейном квартале. Договоренность об этом уже имеется на уровне Минкульта РФ и регионального правитеьства. Об этом на Всероссийском семинаре, который сейчас проходит в Туле, рассказала директор Театрального музея им. А.А. Бахрушина Кристина Трубинова.

Основной тематикой экспозиции станут история театра и организация его работы. Предполагается, что выставка будет интерактивной и представит интерес как для взрослых, так и для самых маленьких посетителей. А само новое учреждение культуры появится в областном центре к концу 2023 года.