Студенты тульского медколледжа получили новые помещения для занятий Фото: Алексей ФОКИН

В начале следующего года в здании на улице Демонстрации, 34 начнут функционировать новые помещения, переданные Тульскому областному медицинскому колледжу. На 4-м и 5-м этажах разместятся учебные аудитории и лаборатории, где студенты-медики будут получать новые знания.

Помещения были переданы в распоряжение колледжа в ноябре 2021 года, нынешним летом там начался ремонт. На сегодня подрядчик провел перепланировку, смонтировал систему вентиляции, электропроводку. Сейчас идут работы по внутренней отделке.

По плану ремонт должен закончиться 25 декабря, а в начале февраля студенты уже приступят к учебе в новых аудиториях.

Ежегодно из учреждения выпускаются около 500 специалистов, и новые площади позволят увеличить число студентов.