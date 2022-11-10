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НовостиОбщество10 ноября 2022 8:58

Студенты тульского медколледжа получили новые помещения для занятий

Сейчас там идет ремонт
Игорь КОПЫТОВ
Студенты тульского медколледжа получили новые помещения для занятий

Студенты тульского медколледжа получили новые помещения для занятий

Фото: Алексей ФОКИН

В начале следующего года в здании на улице Демонстрации, 34 начнут функционировать новые помещения, переданные Тульскому областному медицинскому колледжу. На 4-м и 5-м этажах разместятся учебные аудитории и лаборатории, где студенты-медики будут получать новые знания.

Помещения были переданы в распоряжение колледжа в ноябре 2021 года, нынешним летом там начался ремонт. На сегодня подрядчик провел перепланировку, смонтировал систему вентиляции, электропроводку. Сейчас идут работы по внутренней отделке.

По плану ремонт должен закончиться 25 декабря, а в начале февраля студенты уже приступят к учебе в новых аудиториях.

Ежегодно из учреждения выпускаются около 500 специалистов, и новые площади позволят увеличить число студентов.