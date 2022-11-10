Парк Железнодорожников в Узловой Тульской области обрел новую жизнь Фото: материалы пресс-служб

В парке создали входную группу, обустроили пешеходные дорожки. Территорию, площадью больше тысячи квадратных метров расчистили и выровняли. Площадку заложили плиткой, оставив небольшие возвышения в виде искусственных холмов с газоном и деревьями. Установлено освещение, навесы, качели и скамейки.

Парк Железнодорожников был создан в 1924 году, но активно приводить в порядок его начали с 2014 года. Это одно из самых популярных мест отдыха жителей города. Ввиду близости к вокзалу обновленная территория используется жителями как зал ожидания под открытым небом, поэтому для удобства людей здесь появился стенд с информацией о движении поездов.