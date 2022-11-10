Тулячка взыскала с наследников деньги на лечение умершего в Турции спутника по отдыху Фото: Алексей ФОКИН

Еще в мае 2019 года истец вместе со своим знакомым находились на отдыхе в турецком Белеке. Вечером 31 мая мужчину срочно госпитализировали в больницу, диагностировав аневризму головного мозга. Женщина срочно вылетела в Россию, сняла со своего счета 800 с лишним тысяч рублей для оплаты лечения и перелета обратно за границу.

В тот же день мужчине провели операцию, а 16 июня он умер. Таким образом, тулячка, по ее собственным заверениям, потратила на лечение 518 182 рубля.

Женщина попросила взыскать с наследников умершего понесенные расходы по курсу на момент исполнения решения суда - то есть 494 840 рублей, а также расходы за нотариальные действия - 1000 рублей, перевод документов – 6 тысяч рублей, расходы по оплате госпошлины - 8 381 рубль.

5000 евро за лечение заплатила страховая компания.

Суд частично удовлетворил требования тулячки. С каждого наследника взыскано 62 330 тысяч рублей, госпошлина – 1 646 рублей, судебные расходы за перевод и нотариальные действия – 2 333 рубля.

Решение не вступило в силу.