Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 ноября 2022 7:02

В Туле компания, работавшая с нарушениями, продала 180 тонн мяса, рыбы и молочки

При этом весь товар был неизвестного происхождения
Игорь КОПЫТОВ
В Туле компания, работавшая с нарушениями, продала 180 тонн мяса, рыбы и молочки

В Туле компания, работавшая с нарушениями, продала 180 тонн мяса, рыбы и молочки

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле компания, работавшая с нарушениями, продала 180 тонн мяса, рыбы и молочки Россельхознадзор мониторинг работы одной тульской компании и выяснил, что организация продавала продукцию без указания используемого сырья. При этом выяснилось, что по данным Комитета ветеринарии Тульской области, организация не работает по зарегистрированному адресу.

Работа фантомной фирмы пресечена, аннулированы все сертификаты и ветеринарные сопроводительные документы. Сейчас запись ее уполномоченного лица аннулирована. Данные о нарушении направлены в Комиссию по незаконному обороту промышленной продукции Тульской области, а также в региональные управления МВД России и ФНС России.