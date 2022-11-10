В Туле компания, работавшая с нарушениями, продала 180 тонн мяса, рыбы и молочки Фото: Алексей ФОКИН

В Туле компания, работавшая с нарушениями, продала 180 тонн мяса, рыбы и молочки Россельхознадзор мониторинг работы одной тульской компании и выяснил, что организация продавала продукцию без указания используемого сырья. При этом выяснилось, что по данным Комитета ветеринарии Тульской области, организация не работает по зарегистрированному адресу.

Работа фантомной фирмы пресечена, аннулированы все сертификаты и ветеринарные сопроводительные документы. Сейчас запись ее уполномоченного лица аннулирована. Данные о нарушении направлены в Комиссию по незаконному обороту промышленной продукции Тульской области, а также в региональные управления МВД России и ФНС России.