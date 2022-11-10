Драчуна из Ефремова Тульской области осудили на два года в колонии Фото: Алексей ФОКИН

Вечером 16 июля 2021 года обвиняемый вместе с потерпевшим находились на Тульском шоссе в Ефремове. Между ними возник конфликт, в ходе которого подсудимый сбил оппонента с ног и продолжил добивать лежащего. Полученные травмы в последствии были оценены экспертизой как тяжкий вред здоровью.

Приговором суда драчуну по ч. 1 ст. 111 УК РФ назначен срок: 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.