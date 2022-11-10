В Туле выбрали лучшего народного дружинника Фото: материалы пресс-служб

В этом году для участия были представлены 12 заявок от наиболее активных членов народной дружины. Отбор победителей конкурса проходил по ряду критериев. Учитывалось количество рейдов по выявлению незаконной деятельности, предотвращенных правонарушений, общее количество часов патрулирования.

Победителем стала Лидия Макарова.

Кроме того, в этом году в честь восьмилетия со дня основания общественной организации "Добровольная народная дружина муниципального образования город Тула" состоялся розыгрыш ценных призов среди активных народных дружинников. Тут повезло Владимиру Анурову, Олесе Горшковой и Елене Ропотовой.