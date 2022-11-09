5 мужчин лишены свободы на срок от 4 до 6 лет за кражу 200 тысяч литров дизеля

5 мужчин лишены свободы на срок от 4 до 6 лет Фото: Алексей ФОКИН

С 11 мая 2021 года по 4 августа 2021 года группировка, состоящая из 5 человек, незаконно осуществляли кражу топлива из линии магистральных нефтепродуктов в особо крупном размере. За данное время было украдено более 200 тыс. литров дизельного топлива. В результате был нанесен материальный ущерб в размере 7,3 миллионов рублей.

Суд признал их виновными. Подсудимых лишили свободы на срок от 4 до 6 лет. В судебном заседании мужчины не признавали свою вину.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.