За разбитое лицо ребенка, упавшего с самоката, администрация Суворовского района выплатит четверть миллиона рублей Фото: Алексей ФОКИН

Вечером 15 августа в городе Суворове семья возвращалась домой с дачи. Ребенок ехал на самокате, взрослые шли рядом. Проезжать по тротуарной плитке около дома №3 по улице пр. Мира несовершеннолетнему было не удобно, и он решил объехать дом с другой стороны. Из-за отстутствия освещения, ребенок, не заметив лежащих труб, наехал на них и упал лицом на асфальт. В результате падения у мальчишки были диагностированы телесные повреждения, которые квалифицируются как легкий вред здоровью.

По мнению истца, здоровью ее ребенка был причинен вред в результате ненадлежащего исполнения рядом обслуживающих организаций обязанностей по содержанию придомовой территории. Кроме администрации МО Суворовский район обвинялись ООО «Суворовское коммунальное управление», АО «Энергия-1», филиал «Черепетская ГРЭС им. Д.Г. Жимерина» и АО «Интер РАО–Электрогенерация».

Суд решил взыскать деньги только с администрации МО Суворовский район. Получилась внушительная сумма: компенсация морального вреда на 100 000 рублей мамому мальчику, 50 тысяч — его матери, возмещения здоровью ребенка в размере 19895 рублей и судебные расходы на проведение экспертизы в размере 55 тысяч рублей.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.