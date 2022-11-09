Двое «металлистов» из Кимовского района получили по 340 часов обязательных работ Фото: Алексей ФОКИН

Так, 3 сентября мужчины прибыли на автомобиле на садовый участок в Кимовске, где обнаружили металлолом. Подсудимые похитили металлический швеллер, три металлические трубы и ванную общей массой 180 килограмм. Потерпевшей владелице дома причинен материальный ущерб на общую сумму 3240 руб.

В этот же день подсудимые обнаружили на соседнем садовом участке металлолом, и решили его тоже похитить. Утром 4 сентября мужчины похитили шесть металлических труб и металлическую калитку, общей массой 255 килограмм. Тут ущерб составил 4590 руб.

Приговором суда «металлисты» признаны виновными в совершении двух указанных преступлений по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ. По совокупности преступлений им назначено наказание 340 часов обязательных работ, каждому.

Приговор не вступил в законную силу.