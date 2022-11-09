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НовостиОбщество9 ноября 2022 14:05

Двое «металлистов» из Кимовского района получили по 340 часов обязательных работ

Доказаны два эпизода кражи лома черных металлов
Игорь КОПЫТОВ
Двое «металлистов» из Кимовского района получили по 340 часов обязательных работ

Двое «металлистов» из Кимовского района получили по 340 часов обязательных работ

Фото: Алексей ФОКИН

Так, 3 сентября мужчины прибыли на автомобиле на садовый участок в Кимовске, где обнаружили металлолом. Подсудимые похитили металлический швеллер, три металлические трубы и ванную общей массой 180 килограмм. Потерпевшей владелице дома причинен материальный ущерб на общую сумму 3240 руб.

В этот же день подсудимые обнаружили на соседнем садовом участке металлолом, и решили его тоже похитить. Утром 4 сентября мужчины похитили шесть металлических труб и металлическую калитку, общей массой 255 килограмм. Тут ущерб составил 4590 руб.

Приговором суда «металлисты» признаны виновными в совершении двух указанных преступлений по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ. По совокупности преступлений им назначено наказание 340 часов обязательных работ, каждому.

Приговор не вступил в законную силу.