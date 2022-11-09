Почти миллион рублей на двоих отдали тулячки телефонным мошенникам за раз Фото: Алексей ФОКИН

Четверо жителей Тульской области повелись на мошенническую схему с «защищенным» счетами и перевели предприимчивым преступникам свои сбережения. Среди них - две жительницы областного центра. 40-летняя инженер лишились 400 тысяч рублей, а 61-летняя пенсионерка - 439 тысяч.

Кроме того, 68-летняя жительница Белева перевела на так называемый «безопасный счет» 245 тысяч рублей. А 25-летняя женщина из Новомосковска лишилась 78 тысяч рублей, которые мошенники оформили на ее имя в кредит.

63-летний житель Новомосковска желал приобрести через сайт бесплатного размещения объявлений металлический контейнер, но лишился почти 129 тысяч рублей. Жертвой похожей мошеннической схемы стала 37-летняя женщина из Алексина, которая хотела продать детский стульчик для кормления, но осталась без 3 тысяч рублей.

Мошенники, завладев персональными данными 62-летней жительницы Ефремова, оформили на ее имя кредитную карту в размере 72 тысяч рублей.

41-летний житель Суворова, под предлогом оказания содействия в трудоустройстве лишился 36 тысяч 835 рублей, которые он перевел на банковский счет мошенников.