Кому в Туле отключат газ 10 ноября Фото: Алексей ФОКИН

10 ноября без газа с 10:00 до 17:00 останутся жители дома № 88б по ул. Кутузова, а с 12:00 до 18:00 № 9 по ул. Шевченко и № 69 по ул. Гоголевская.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов. Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время.