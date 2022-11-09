В Тульской области произошло с ДТП с участием микроавтобуса, перевозящего пассажиров Фото: материалы пресс-служб

9 ноября, на пересечении автомобильной дороги «Тула-Новомосковск», грузовой автомобиль «ISUZU» въехал в маршрутку «VSM 700». По предварительной информации, водитель грузовика, двигаясь по второстепенной дороге на главную, не предоставил преимущество микроавтобусу.

В момент столкновение в маршрутке находились пассажиры. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, после чего отпустили домой.

На место происшествия выехал Киреевский межрайонный прокурор, который по результатам проверки даст свою оценку безопасности на данном участке дороги.