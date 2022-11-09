Официально утверждено расположение новых тульских кладбищ Фото: Игорь КОПЫТОВ

Согласно документу, под новые кладбища в Туле отдадут 43,6 гектара земли. Как уже сообщалось ранее, решением городских депутатов от октября месяца, места для погребения усопших появятся в районе деревни Судаково, а также возле Новомосковского шоссе.

В Судаково под погост отдают участок в 12 га рядом с Косогорским кладбищем. Еще три участка общей площадью в 31,6 га расположатся рядом с кладбищем №4.

Под кладбище также планировалось отдать территорию в районе Морозовки в Пролетарском округе, но местные жители уже не в первый раз выступили категорически против.