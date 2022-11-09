В Туле резко перестали работать агрегаторы такси Фото: Алексей ФОКИН

Так, в последние пару часов отказали сервисы сразу такси "Максим", "Uber" и "Яндекс".

Наш коллега рассказал в редакции, что на вызов агрегаторы, в принципе, работают, но дальше — тишина. Так, прибывшая по его вызову машина «Яндекса» прождала столько, на сколько хватило терпения у водителя. Только телефонный звонок заказчику разрешил ситуацию. Само же время прибытия машины и ее локация в приложении не отображались.

Официальных комментариев от агрегаторов пока нет.