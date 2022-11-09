13 ноября приостановят продажу алкоголя в Туле Фото: Алексей ФОКИН

В воскресенье в Туле пройдет футбольный матч между «Арсеналом» и «Краснодаром-2». В связи с этим, как сообщает пресс-служба администрации города, в этот день ограничат продажу алкоголя.

В соответствие с законом, приостановка продажи алкогольной продукции произойдет в радиусе километра от места проведения публичных мероприятий с массовым скоплением людей. Также за 3 часа до начала матча, и в течение 3 часов после его окончания.

Матч начнется в 16:00. В следствие этого, ограничение будет действовать с 13:00 до 21:00.