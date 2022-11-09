Жителю Тульской области вернули электросамокат из ремонта с еще большими повреждениями Фото: Алексей ФОКИН

По сообщению Роспотребнадзора Тульской области, мужчина приобрел электросамокат в интернет-магазине «Ситилинк». После недлительного использование он нашел недостатки и отправил его в гарантийный ремонт.

Когда ему вернули самокат, туляк обнаружил отсутствие некоторых деталей и следы длительной эксплуатации. После чего он обратился в магазин с требованием вернуть деньги, но ему отказали.

Мужчина обратился в Роспотребнадзор, дабы вернуть средства за неисправный товар. Они подали иск в суд, в ходе которого продавец вернул клиенту деньги в размере 15790 рублей.