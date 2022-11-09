В Донском мужчина до полусмерти избил сожительницу Фото: Алексей ФОКИН

Ранее привлекаемый к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств 32-летний житель города Донского 26 июня после посиделок за спиртных с сожительницей у совместных знакомых из ревности принялся избивать ее кулаками и ногами по лицу и телу. В результате 43-летняя потерпевшая получила травмы, опасные для жизни.

Суд приговорил ревнивца по ч. 1 ст. 111 УК РФ к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.