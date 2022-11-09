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НовостиПроисшествия9 ноября 2022 10:10

В Туле на «горячем» поймали «закладчицу» с партией наркотиков

Она признана виновной в покушении на незаконный сбыт
Игорь КОПЫТОВ
В Туле на «горячем» поймали «закладчицу» с партией наркотиков

В Туле на «горячем» поймали «закладчицу» с партией наркотиков

Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что 12 октября 2021 года 23-летняя ранее не судимая жительница Тулы через рекламу в сети Интернет, предлагавшую высокооплачиваемую работу, согласилась осуществить сбыт наркотических средств на территории города. Получив информацию о местонахождении закладки, злоумышленница забрала партию мефедрона общей массой 1,47 г, часть которой расфасовала и разложила по четырем тайникам, а часть оставила при себе. Последнюю и обнаружили сотрудники правоохранительных органов, остановив автомобиль знакомого, в котором находилась женщина.

Суд по ч. 3 ст. 30, п. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере) приговорил тулячку к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.