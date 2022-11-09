В Туле выступят звезды фигурного катания Фото: Алексей ФОКИН

По сообщению министерства спорта области, в Туле пройдет несколько ледовых представлений, в которых примут участие известные фигуристы.

18 ноября состоится первый мюзикл «Дракула. История вечной любви», в главной роле которого выступит Алена Косторная – чемпионка Европы по фигурному катанию.

25 декабря туляки смогут посетить новогоднее представление на льду «Снежная Королева». Спектакль поставлен по мотивам сказки Х.К. Андерсона.

29 и 30 декабря пройдет сказка «Морозка». Главные роли исполнят олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и двукратный чемпион России Иван Букин.

4 ноября туляков ждет новогодний музыкальный спектакль на льду «Царевна-лягушка».

Билеты можно приобрести в кассах города.

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