В Туле выступят звезды фигурного катания
Фото: Алексей ФОКИН
По сообщению министерства спорта области, в Туле пройдет несколько ледовых представлений, в которых примут участие известные фигуристы.
18 ноября состоится первый мюзикл «Дракула. История вечной любви», в главной роле которого выступит Алена Косторная – чемпионка Европы по фигурному катанию.
25 декабря туляки смогут посетить новогоднее представление на льду «Снежная Королева». Спектакль поставлен по мотивам сказки Х.К. Андерсона.
29 и 30 декабря пройдет сказка «Морозка». Главные роли исполнят олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и двукратный чемпион России Иван Букин.
4 ноября туляков ждет новогодний музыкальный спектакль на льду «Царевна-лягушка».
Билеты можно приобрести в кассах города.
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