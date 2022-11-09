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НовостиОбщество9 ноября 2022 8:39

Для туляков разработали приложение «Арсенал услуг», объединившее электронные государственные сервисы

При его использовании необходимо авторизоваться через «Госуслуги».
Игорь КОПЫТОВ
Для туляков разработали приложение «Арсенал услуг», объединившее электронные государственные сервисы

Для туляков разработали приложение «Арсенал услуг», объединившее электронные государственные сервисы

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Новое мобильное приложение «Арсенал услуг» разработано и выпущено региональным ГАУ ТО «Центр информационных технологий» и объединило на первом этапе ряд государственных сервисов, среди которых запись к врачу и другие разделы «Доктор71», доступ к порталу «Открытый регион 71». Плюс теперь стал доступен «Дневник71», благодаря которому школьники и их родители могут следить за учебным процессом.

В скором времени в «Арсенале услуг» появятся запись в МФЦ, «Народный бюджет» и другие.