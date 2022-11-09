Для туляков разработали приложение «Арсенал услуг», объединившее электронные государственные сервисы Фото: Игорь КОПЫТОВ

Новое мобильное приложение «Арсенал услуг» разработано и выпущено региональным ГАУ ТО «Центр информационных технологий» и объединило на первом этапе ряд государственных сервисов, среди которых запись к врачу и другие разделы «Доктор71», доступ к порталу «Открытый регион 71». Плюс теперь стал доступен «Дневник71», благодаря которому школьники и их родители могут следить за учебным процессом.

В скором времени в «Арсенале услуг» появятся запись в МФЦ, «Народный бюджет» и другие.