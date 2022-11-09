Зареченскую автостанцию в Туле может сменить жилая новостройка Фото: соцсети

Сейчас старое здание находится в неприглядном состоянии — об этом писали в социальных сетях. Прокуратура даже решила провести проверку, насколько собственник заброшенного здания и орган местного самоуправления соблюдают законодательство, регламентирующее ограничение допуска на территорию объекта посторонних лиц. О результатах ее станет известно в ближайшее время.

Вместе с тем, по некоторым данным, собственник территории предполагает на ее месте построить многоквартирный жилой дом. Первоначальные сроки реализации проекта были сдвинуты по экономическим соображениям.