Вечером 8 ноября Красноармейский проспект «встал» в пробках из-за сбоя в работе светофора Фото: Алексей ФОКИН

Вместе с тем, в самый час-пик, около 8 вечера регулирующий электронный объект «сошел с ума» из-за обычного скачка напряжения - контроллер перешел в защитный режим. В результате по направлению вдоль Красноармейского проспекта в районе самого напряженного тут перекрестка с улицей Лейтейзена разрешающий сигнал горел всего 11-секунд, а красный - по 2 минуты.

В настоящее время светофорный объект осуществляет функционирование в обычном режиме.

А практически в то же время встал и проспект Ленина. Там на перекрестке с улицей Первомайской заглохла легковушка. Пока водитель решал проблему, авто стояло с включенной аварийной сигнализацией посреди проезжей части, а прибывшие инспекторы ДПС регулировали движение вручную.