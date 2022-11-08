34-летняя врач из Суворова отдала мошенникам полмиллиона, пытаясь «защитить» свой банковский счет Фото: Алексей ФОКИН

Пять жителей нашей области повелись на мошенническую схему со звонком якобы специалистов банка и перевели предприимчивым преступникам свои сбережения. Среди них две жительницы Суворова, врачи. 34-летняя лишились 500 тысяч рублей, а 36-летняя 290 тысяч. 59-летний житель Щекино перевел на «безопасный счет» 29 тысяч. 31-летняя жительница областного центра лишилась 90 тысяч 909 рублей, а 66-летняя - 390 тысяч.

51-летний житель Ленинского района, желая приобрести через сайт бесплатных объявлений две тонны зерна, лишился 20 тысяч 200 рублей. Жертвой похожей мошеннической схемы стал 18-летний студент из Суворова, который используя одну из социальных сетей, пытался купить программу для компьютерной игры и лишился 7 тысяч 711 рублей.

48-летней женщине из Венева поступил звонок от ранее неизвестного мужчины. Под предлогом инвестирования денежных средств в крупные государственные и международные проекты с целью получения дохода с прибыли от их реализации, мошенники ввели даму в заблуждение и завладели ее персональными данными, оформили кредит, после чего перевели 100 тысяч рублей на свои счета. По аналогичной схеме обманули еще четырех граждан нашего региона. Также кредиты оформили на 57-летнего жительницу Венева в размере 75 тысяч рублей, на 28-летнюю женщину из Ефремова – 50 тысяч. Также пострадали от рук мошенников два жителя Новомосковска. На 19-летнего помощника машиниста оформили займ в размере 4 тысяч, а на 30-летнюю женщину – 28 тысяч 915 рублей.