В Новомосковске Тульской области ранее судимый мужчина расплатился чужой картой Фото: Алексей ФОКИН

В дежурную часть отдела МВД России по городу Новомосковску обратилась 37-летняя жительница микрорайона Сокольники, которая сообщила, что с ее банковской карты, ранее утерянной при неизвестных обстоятельствах, неизвестный оплатил покупки на 2 тысячи 156 рублей.

При выяснении деталей происшествия, просмотра записей камер видеонаблюдения, полицейские выяснили, что в магазине «шиканул» за чужой счет неработающий и ранее судимый 39-летний местный житель. Спустя некоторое время мужчина был задержан и признался в содеянном.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ, а само она находится под подпиской о невыезде.