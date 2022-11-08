9 ноября в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН
Электричества не будет:
с 9:00 до 16:00 - Вильямса, 28-а; ул. Хворостухина, 1, 1-а;
с 9:00 до 17:00 - ул. Болдина, 94, 96; ул. Ствольная, 30; п. Хомяково: Хомяковский пр-зд, 13-55; п. Хомяково: ул. Новая, 2-36 (чётн.); ул. Каракозова, 29-63 (нечётн.), 30-64 (чётн.), 70, 71; ул. Декабристов, 77-93 (нечётн.), 110-124 (чётн.); ул. Патронная, 66-84 (чётн.), 69-85 (нечётн.), 69-а; ул. Калинина, 110, 143, 139; пер. Патронный; ул. Кирова, 30, 115, 125-а, 144-156 (чётн.), 121-131 (нечётн.); ул. Декабристов, 55-75 (чётн.), 82-108 (чётн.), 82-а, 68; п. 2-й Западный: ул. Маяковского, 23, 27, 29, 31, 33, 35; ул. Кольцова, 16, 20; ул. Гоголевская, 29;
с 9:30 до 13:30 - п. Хомяково: Хомяковское ш., 10, 5/4, 12;
с 10:00 до 16:00 - 2-й Газовый пр-зд, 48, 54; 3-й Газовый пр-зд, 42, 48, 50, 54, 56, 64; 3-й Бежковский, 26, 30; Епифанское ш., 118, 141;
с 10:00 до 17:00 - СНТ «Деревообработчик»; СНТ «Шахты».