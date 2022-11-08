В двух школах Чернского района Тульской области нарушали правила пожарной безопасности Фото: материалы пресс-служб

Установлено, что МКОУ «Большескуратовская СОШ» и МКОУ «Тургеневская СОШ» ежегодно не проводили испытания средств обеспечения пожарной безопасности, не соблюдали сроки замены огнетушителей, в зданиях отсутствовало аварийное освещение, а также не все эвакуационные выходы открывались изнутри.

Руководителям учебных заведений бли внесены представления, и сейчас нарушения полностью устранены, ответственные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. А директора школ - к административной по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.