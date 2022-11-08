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НовостиОбщество8 ноября 2022 13:27

На директора Узловского водоканала завели дело

Причина: нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде
Игорь КОПЫТОВ
На директора Узловского водоканала завели дело

На директора Узловского водоканала завели дело

Фото: Игорь КОПЫТОВ

По результатам прокурорской проверки и исследования проб воды из Дубовского водозабора установлено, что нормы содержания по железу превышены в 17 раз, по мутности и цветности – в 11 раз, привкусу и запаху – в 2 раза.

Причинами некачественного водоснабжения является сильный износ сетей холодного водоснабжения, которые длительное время эксплуатируются без проведения капитального ремонта.

В итоге межрайонная прокуратура внесла главе администрации муниципального образования Узловский район и ООО «Узловский городской водоканал» представления, исполнение требований которых находится на контроле прокуратуры. В отношении генерального директора водоканала возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.5 КоАП РФ.