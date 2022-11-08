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НовостиОбщество8 ноября 2022 12:21

Федеральные трассы в Тульской области готовы к приходу зимы

Вдоль них установлены метеостанции, видеокамеры и датчики состояния дороги
Игорь КОПЫТОВ
Федеральные трассы в Тульской области готовы к приходу зимы

Федеральные трассы в Тульской области готовы к приходу зимы

Фото: Алексей ФОКИН

Для борьбы с наледью и снегопадом от ФКУ «Упрдор Москва-Харьков» будет задействовано 119 единиц техники с бортовыми навигационно-связными терминалами ГЛОНАСС. Запасено более 31 тысячи тонн пескосоляной смеси, подготовлены 10 пескобаз и 9 тысяч тонн чистых хлоридов. Также на 100% к зиме готовы водоотводные сооружения - лотки, быстротоки, кюветы - и водопропускные трубы.

«Тулаавтодор» также готовит запасы противогололедного материала и технику.