Федеральные трассы в Тульской области готовы к приходу зимы Фото: Алексей ФОКИН

Для борьбы с наледью и снегопадом от ФКУ «Упрдор Москва-Харьков» будет задействовано 119 единиц техники с бортовыми навигационно-связными терминалами ГЛОНАСС. Запасено более 31 тысячи тонн пескосоляной смеси, подготовлены 10 пескобаз и 9 тысяч тонн чистых хлоридов. Также на 100% к зиме готовы водоотводные сооружения - лотки, быстротоки, кюветы - и водопропускные трубы.

«Тулаавтодор» также готовит запасы противогололедного материала и технику.