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НовостиОбщество8 ноября 2022 11:23

Снежная королева или «женщина без лица» возвращается на главную площадь Тулы

Накануне в Туле началась подготовка к празднованию Нового года
Игорь КОПЫТОВ
Снежная королева или «женщина без лица» возвращается на главную площадь Тулы. Фото: Максим ПЕТРОВ.

Снежная королева или «женщина без лица» возвращается на главную площадь Тулы. Фото: Максим ПЕТРОВ.

С понедельника в центре Тулы приступили к монтажу губернского катка. Его предполагается открыть к середине декабря.

Также на главную городскую площадь возвращаются прошлогодние новогодние украшения — световые инсталляции. Среди них — фигура гигантской Снежной королевы, вызвавшая в прошлом году неоднозначные отклики со стороны туляков. Кто-то оценил арт-объект по достоинству, но некоторые пользователи социальных сетей нарекли ее «женщиной без лица».

По официальному заявлению властей, на этот раз никаких дополнительных средств на украшение города к праздникам потрачено не будет.