Богатырский конь и герои «Курочки Рябы» влились в ряды скульптур алексинского парка «Жалка» Фото: материалы пресс-служб

Специально для проекта «Загляни в сказку в парке Жалка» местный мастер Дмитрий Танчев изготовил масштабного богатырского коня и скульптурную композицию по мотивам известной русской народной сказки для малышей.

К двухметровому красавцу-коню с богатой гривой и длинным хвостом прилагается уздечка и ступеньки-бревнышки, позволяющие посетителям оседлать его верхом. Для самых же юных - скульптурная композиция «Курочка Ряба» - хвостатая мышка, курочка-наседка и «яичко не простое, а золотое» созданы яркими и красочными, чтобы привлекать внимание.