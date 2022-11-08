В Тульской области до конца года сдадут 10 домов для переселенцев из аварийного жилья Фото: Игорь КОПЫТОВ

В Тульской области построено 15 многоквартирных домов для переселенцев из аварийного жилья, еще 14 пока возводятся. Из этого числа до конца 2022 года будут сданы 10 зданий. Ключи от новых квартир получат 1130 человек.

Сейчас в Тульской области из аварийного жилья переселено 3 279 человек. В планах обеспечить новыми квартирами 5 272 жителя региона. Общая стоимость проекта — 4,85 миллиарда, 4,14 миллиарда из них — по линии Фонда ЖКХ.