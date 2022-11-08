Фонтаны в сквере Л.Н. Толстого в Туле восстановят к середине ноября Фото: материалы пресс-служб

Сейчас подрядной организацией проведены работы по прокладке трубопровода из нержавеющих труб и очистка дренажной системы, выполнено устройство нового бетонного основания чаш фонтанного комплекса, гидроизоляция, а также выходы под фонтанные насадки.

Одновременно с этим проводят работы по устройству нового плиточного основания чаш фонтана, подключению насосного оборудования.

Окончательно ремонт фонтанного комплекса завершат до середины ноября.