В Тульском экзотариуме прошли съемки новой серии авторского travel-шоу «Жизнь своих» Фото: материалы пресс-служб

В старом здании экзотариума ведущего Евгения Кривцова заинтересовала история самой известной тульской «Тещи» - Серпентины Юрьевны.

А еще гости увидели змею, считавшуюся вымершей вплоть до 1995 года, когда сотрудники Тульского экзотариума в составе международной экспедиции нашли эту рептилию во Вьетнаме, сумели привезти в Россию три особи и успешно размножили (впервые в мире). Теперь этих змей можно увидеть во многих зоопарках планеты.