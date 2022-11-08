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НовостиЗвезды8 ноября 2022 7:17

В Тульском экзотариуме прошли съемки новой серии авторского travel-шоу «Жизнь своих»

Программу снимает «Первый канал»
Игорь КОПЫТОВ
В Тульском экзотариуме прошли съемки новой серии авторского travel-шоу «Жизнь своих»

В Тульском экзотариуме прошли съемки новой серии авторского travel-шоу «Жизнь своих»

Фото: материалы пресс-служб

В старом здании экзотариума ведущего Евгения Кривцова заинтересовала история самой известной тульской «Тещи» - Серпентины Юрьевны.

А еще гости увидели змею, считавшуюся вымершей вплоть до 1995 года, когда сотрудники Тульского экзотариума в составе международной экспедиции нашли эту рептилию во Вьетнаме, сумели привезти в Россию три особи и успешно размножили (впервые в мире). Теперь этих змей можно увидеть во многих зоопарках планеты.