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НовостиОбщество8 ноября 2022 6:31

В Тульской области более 20 тысяч ребят отдохнули во время осенней оздоровительной кампании

Во время осенних каникул лагеря работали в штатном режиме
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области более 20 тысяч ребят отдохнули во время осенней оздоровительной кампании

В Тульской области более 20 тысяч ребят отдохнули во время осенней оздоровительной кампании

Фото: Алексей ФОКИН

В муниципальных образованиях во время каникул работало 342 пришкольных лагеря, в которых отдохнули более 17 тысяч детей. В пяти круглогодичных загородных лагерях побывали еще более тысячи школьников.

432 тульских школьника посетили в сентябре санатории Краснодарского края. Еще 177 юных туляков отдохнули во всероссийских детских центрах «Артек», «Орленок», «Смена» и «Океан». Всего в этом году отдохнуть и оздоровиться смогли более 93 тысяч ребят из тульского региона.