Кому в Туле отключат газ 8 ноября Фото: Алексей ФОКИН

8 ноября без газа с 10:00 до 17:00 останутся жители домов №№ 18 и 75 по ул. Металлургов, и № 88б по ул. Кутузова.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов. Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время.