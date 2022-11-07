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НовостиОбщество7 ноября 2022 14:44

В Тульской области поймали почти 25-килограммового сазана

О своем улове удачливый рыбак подробно рассказал в соцсетях
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области поймали почти 25-килограммового сазана

В Тульской области поймали почти 25-килограммового сазана

Фото: соцсети

Москвич Иван Гурьев на одной из малых рек в нашем регионе поймал крупную рыбу — сазана весом 24,9 кг.

«Вода холодная, местами уже корка льда, снег. Нырял по руслу, нашел хороший завал. Вижу две спины, глубина пять метров. Стал выбирать сазана покрупнее. Стрелял сверху вниз — стрела навылет, пробила легко. Самое сложное было достать! Но 30 минут борьбы, 10 нырков — и трофей в руках!» - написал рыбак.

Это не первый крупный трофей Ивана, добытый в Тульской области. В прошлом году в одном из водоемов он поймал амура весом в 23 килограмма.