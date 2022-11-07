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НовостиОбщество7 ноября 2022 13:49

В Тульской области почти 2 тысячи семей мобилизованных оформили карту «Zабота»

На оперативном совещании в правительстве региона обсудили реализацию мер, принятых для дополнительной поддержки семей мобилизованных
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области почти 2 тысячи семей мобилизованных оформили карту «Zабота»

В Тульской области почти 2 тысячи семей мобилизованных оформили карту «Zабота»

Фото: материалы пресс-служб

Так, на данный момент подано 2159 заявлений — в основном, обращаются за предоставлением бесплатного посещения спортивных и культурных мероприятий. 1734 семьи подали заявление на предоставление единовременной денежной выплаты на ребенка.

Обладателями карты «Zабота» стали 1775 семей мобилизованных жителей региона. О своей готовности присоединиться к проекту в качества партнера заявили представители федеральных торговых сетей и тульские производители.