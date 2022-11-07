В Тульской области почти 2 тысячи семей мобилизованных оформили карту «Zабота» Фото: материалы пресс-служб

Так, на данный момент подано 2159 заявлений — в основном, обращаются за предоставлением бесплатного посещения спортивных и культурных мероприятий. 1734 семьи подали заявление на предоставление единовременной денежной выплаты на ребенка.

Обладателями карты «Zабота» стали 1775 семей мобилизованных жителей региона. О своей готовности присоединиться к проекту в качества партнера заявили представители федеральных торговых сетей и тульские производители.