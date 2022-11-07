Владимир Машков вновь выберет в Туле талантливых ребят Фото: Алексей ФОКИН

Комиссия во главе с художественным руководителем Театра и Школы Табакова приглашает школьников на очные прослушивания со 2 по 4 декабря. Они пройдут в Доме дворянского собрания. Чтобы попасть на просмотр, предварительно нужно отправить на комиссию анкету с видеовизиткой.

А вот первый, заочный тур, стартовал уже 3 ноября. К нему допускаются выпускники 9-10 классов и студенты первого курса колледжей. Продлится он по 30 ноября через электронную форму на сайте Школы.

Абитуриентам необходимо отправить анкету с видеовизиткой, подготовить программу для очных прослушиваний перед художественным руководителем Владимиром Машковым в Туле. Далее кандидаты будут приглашены в Москву для участия в финальном конкурсе. По результатам конкурса 24 абитуриента станут студентами Школы Табакова.