В ДТП в Щекино тульской области пострадала 13-летняя девочка Фото: материалы пресс-служб

57-летняя женщина, управляя автомобилем Renault Daster при повороте налево не уступила дорогу пользующемуся преимуществом в движении автомобилю ТагАЗ Vortex Tingo под управлением 45-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель автомобиля Renault госпитализирована с различными травмами. Также пострадали 13-летняя пассажирка ее автомобиля Renault и водитель автомобиля «ТагАЗ», которые после оказания медицинской помощи на месте, были отпущены.