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НовостиПроисшествия7 ноября 2022 11:00

В ДТП в Щекино тульской области пострадала 13-летняя девочка

Инцидент произошел 6 ноября в 14:20 на улице Пирогова города Щекино
Игорь КОПЫТОВ
В ДТП в Щекино тульской области пострадала 13-летняя девочка

В ДТП в Щекино тульской области пострадала 13-летняя девочка

Фото: материалы пресс-служб

57-летняя женщина, управляя автомобилем Renault Daster при повороте налево не уступила дорогу пользующемуся преимуществом в движении автомобилю ТагАЗ Vortex Tingo под управлением 45-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель автомобиля Renault госпитализирована с различными травмами. Также пострадали 13-летняя пассажирка ее автомобиля Renault и водитель автомобиля «ТагАЗ», которые после оказания медицинской помощи на месте, были отпущены.